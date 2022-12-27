Президент Республики Корея Юн Сок Ель 27 декабря помиловал бывшего главу страны Ли Мён Бака, который получил 17 лет лишения свободы за взяточничество и растрату государственных средств, сообщило Синьхуа со ссылкой на Ренхап.

Ли Мен Бак был президентом в течение пяти лет до февраля 2013 года. В октябре 2020 года он был приговорён к 17 годам тюрьмы за взяточничество и растрату государственных средств, однако с июня заключение было отложено из-за проблем со здоровьем. У него диагностировано хроническое заболевание.

Указ о специальном помиловании вступит в силу 28 декабря. Ли Мён Бак будет освобождён от отбывания оставшихся 15 лет тюрьмы.

Напомним, в декабре 2021 года решением правительства была помилована бывший президент Республики Корея Пак Кын Хе, приговорённая в 2018 году после импичмента к 22 годам тюрьмы по обвинению в злоупотреблении властью и коррупции — также из-за проблем со здоровьем. Тогда же была помилована бывшая премьер-министр Хан Мён Сук.