В понедельник и вторник по большей территории Узбекистана ожидается погода без осадков, сообщил Узгидромет.

Лишь по Бухарской, Навоийской, Самаркандской, Кашкадарьинской областям с выносом влажного и тёплого воздуха с районов Туркменистана местами пройдёт слабый дождь, по северу и пустынной зоне возможны небольшие осадки (дождь, снег),

В дневные часы температура воздуха будет повышаться до +7…+12, местами до +15 градусов.

В среду влажная воздушная масса с южных областей сместится на центральные районы страны. По Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областям местами пройдут небольшие дожди, по остальной территории осадков не ожидается. Температура воздуха ночью будет в пределах −2…+3, днём +5…+10 градусов.

29−30 декабря по республике осадки маловероятны. Температура ночью сохранится в пределах −2…+3, дневная температура понизится до +2…+7 градусов.

Местами по территории Узбекистана возможен туман. По предгорным и горных районам на этой неделе временами пройдут осадки (дождь, снег).