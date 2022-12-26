Сотрудники управления Службы государственной безопасности по Ферганской области пресекли попытку незаконного оборота наркотических средств, сообщила пресс-служба СГБ.

В ходе оперативного мероприятия, на посту дорожно-патрульной службы «Шерабад» в Папском районе Наманганской области был остановлен автомобиль Nexia, следовавший из Ташкента в Андижан.

В салоне автомобиля было найдено 996 гр героина, принадлежащих пассажиру — гражданину Кыргызстана, 1973 года рождения, временно проживавшему в Андижане.

Как выяснилось, наркотики были ввезены таджикистанскими наркокурьерами на территорию Бекабадского района Ташкентской области контрабандным путём. В дальнейшем мужчина планировал продать их в Ферганской долине.

Возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Узбекистана.