Сенат Олий Мажлиса Узбекистана соберётся на 36-е пленарное заседание 27 декабря, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.

Сенаторы обсудят «приоритетные направления, вытекающие из послания» президента Шавката Мирзиёева парламенту и народу Узбекистана, а также закон о государственном бюджете на 2023 год и поправки в закон о госбюджете на 2022 год.

«Газета.uz» писала о параметрах финансирования госорганов Узбекистана, предусмотренных в бюджете на 2023 год. После принятия закона Законодательной палатой президент подписал указ о сокращении количества госорганов и их штатов. Будут ли в связи с этим пересматриваться параметры финансирования госорганов, не сообщалось.

Члены сената также рассмотрят новые редакции законов «О профилактике правонарушений», «Об ограничении распространения и употребления алкогольной и табачной продукции» и «О техническом регулировании».

Кроме того, будут рассматриваться законы «Об аккредитации органов по оценке соответствия», о ратификации соглашения между правительствами Узбекистана и Турции о передаче осуждённых (подписано в Ташкенте 29 марта 2022 года) и поправки в некоторые законодательные акты.

Дополнительно сенаторы обсудят работу, проведённую по проектам улучшения инфраструктуры махаллей, и исполнение Стратегии достижения гендерного равенства в Узбекистане до 2030 года.