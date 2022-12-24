Оливье с колбасой и зелёным горошком





Оригинальная подача классического оливье с колбасой и зелёным горошком.

Новогодний салат «мандаринки»





Яркий салат в виде мандарина не требует много времени и ингредиентов для приготовления.

Слоёный салат «Бусы на снегу»





По составу салат напоминает оливье, но с более праздничной подачей.

Гренки с тунцом, яйцами и маринованными огурцами





Рецепт салата из рыбы на поджаренных ломтиках хлеба для домашнего праздничного стола и для фуршета.

Салат с копчёной курицей и корейской морковью





Салат с копчёной куриной грудкой и корейской морковью готовится быстро и просто.

Крабовый салат с рисом и кукурузой





Интересная вариация знаменитого и любимого многими крабового салата.

Салат с тунцом





Салат с консервированным тунцом, овощами и оливками.

Салат со стейком и карамелизированной грушей





Это изысканный салат, в котором сочетаются вкус сладкой груши, хрустящей зелени, сыра и нежного жареного стейка из говядины.

Тёплый салат с говядиной и рукколой





Тёплый салат можно подать на обед в качестве второго блюда или на ужин как основное.