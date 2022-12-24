Оливье с колбасой и зелёным горошком
Оригинальная подача классического оливье с колбасой и зелёным горошком.
Новогодний салат «мандаринки»
Яркий салат в виде мандарина не требует много времени и ингредиентов для приготовления.
Слоёный салат «Бусы на снегу»
По составу салат напоминает оливье, но с более праздничной подачей.
Гренки с тунцом, яйцами и маринованными огурцами
Рецепт салата из рыбы на поджаренных ломтиках хлеба для домашнего праздничного стола и для фуршета.
Салат с копчёной курицей и корейской морковью
Салат с копчёной куриной грудкой и корейской морковью готовится быстро и просто.
Крабовый салат с рисом и кукурузой
Интересная вариация знаменитого и любимого многими крабового салата.
Салат с тунцом
Салат с консервированным тунцом, овощами и оливками.
Салат со стейком и карамелизированной грушей
Это изысканный салат, в котором сочетаются вкус сладкой груши, хрустящей зелени, сыра и нежного жареного стейка из говядины.
Тёплый салат с говядиной и рукколой
Тёплый салат можно подать на обед в качестве второго блюда или на ужин как основное.