Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 26−27 декабря посетит с рабочим визитом Санкт-Петербург (Россия) для участия в неформальной встрече глав государств-участников Содружества Независимых Государств. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

В повестку дня мероприятия, проводимого по инициативе президента РФ Владимира Путина, включены «актуальные вопросы дальнейшего расширения многостороннего сотрудничества в рамках СНГ», говорится в сообщении.

Ожидается, что лидеры стран СНГ подведут основные итоги уходящего года и обменяются мнениями по приоритетным направлениям практического взаимодействия.