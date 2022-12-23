В посёлке Талбулак (Красногорск) в Паркентском районе Ташкентской области спилено 57 здоровых многолетних деревьев, подтвердило 22 декабря областное управление экологии и охраны окружающей среды. Ранее сообщения о том, что деревья пилят в дневное время, появились в социальных сетях.

Изучение экоинспекции и управления показало, что деревья были незаконно спилены в махаллях «Ойдин», «Тойбулок», «Саид ота» и «Файзобод».





Установлено также, что в октябре районное управление благоустройства подавало заявку на вырубку 73 высыхающих или высохших деревьев — 6 диких яблонь, 16 тополей, 12 зарафшанских елей, 25 низкорослых вязей (карагач), 8 ясеней и 6 клёнолистных платанов. Связана ли эта заявка с уничтожением деревьев, не уточняется.

23 декабря областное управление сообщило об уничтожении 7 деревьев в махалле «Маданият» в Куйичирчикском районе.





Ясени были спилены неизвестными в ночь на 21 декабря вдоль дороги 4Р255. Ущерб оценён в 394 млн сумов.

Управление обещало сообщить детали расследований обоих случаев после их завершения. Оно также выразило признательность гражданам, неравнодушным к охране природы.

Напомним, в Узбекистане действует мораторий на вырубку деревьев и кустарников ценных пород, однако случаи его нарушения продолжаются.