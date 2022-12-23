В рамках визита делегации Саудовской Аравии в Узбекистан 23 декабря состоялся узбекско-саудовский бизнес-форум, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли.

В нём приняли участие вице-премьер — министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Жамшид Ходжаев и министр инвестиций Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

На церемонии открытия форума главы делегаций отметили, что объём взаимной торговли между двумя странами в январе-ноябре 2022 года увеличился в 9 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За последние несколько лет в пять раз выросло количество компаний с саудовским капиталом в Узбекистане. Совместно с саудовскими компаниями реализуются проекты на сумму более 17 млрд долларов в сферах энергетики, нефтехимии, здравоохранения, инфраструктурного развития, фармацевтики и сельского хозяйства.

«Узбекистан и Саудовская Аравия обладают богатыми природными ресурсами и огромными промышленными возможностями. Мы можем создать совместные предприятия как в Узбекистане, так и в Саудовской Аравии, направленные на производство продукции с высокой добавленной стоимостью с дальнейшим экспортом на региональные и европейские рынки, а также в страны Большой арабской зоны свободной торговли с общей численностью населения более 1,4 млрд потенциальных потребителей», — отметил в своём выступлении Жамшид Ходжаев.

Министр инвестиций Саудовской Аравии выразил приверженность реализации практических мер по укреплению инвестиционных и торговых связей между двумя странами и призвал саудовских предпринимателей к заключению взаимовыгодных контрактов и соглашений.

Обозначены перспективные направления для инвестиционного сотрудничества — нефтегазовая и нефтехимическая отрасли, машиностроение, электротехническая, пищевая, текстильная и кожевенно-обувная промышленность, шелководство, инфраструктурное строительство и туризм.

По итогам форума были подписан пакет документов на 6,4 млрд долларов, среди которых, помимо контракта на строительство ветроэлектростанции мощностью 1500 МВт в Каракалпакстане, — письмо о намерениях по развитию объектов зелёного водорода и связанных с ними электростанций.

Напомним, в конце 2021 года мы сообщали, что Минэнерго и Всемирный банк в 2022 году планируют провести оценку технического потенциала Узбекистана по производству водорода. По итогам изучения планировалось разработать «дорожную карту» по развитию «синего» и «зелёного» водорода в стране.

Градация водорода по цвету зависит от способа его производства и выделяемого при этом углеродного следа. Наиболее «чистым» водородом в отрасли считается «зелёный», получаемый за счёт электролиза воды с применением энергии из возобновляемых источников. «Голубой», или «синий» водород — из природного газа.