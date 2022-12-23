Депутат Расул Кушербаев, заявивший в пятницу о решении прекратить депутатскую деятельность, дал интервью изданию Qalampir.uz.

Комментируя решение, он сказал, что сильно разочарован отношением к парламенту и депутатам «отдельных ведомств» и «отдельных руководителей».

«Президент заявлял, что парламент — это школа демократии. Что люди здесь должны учиться демократии. Что молодёжь должна приходить и видеть дискуссии и обсуждения. Что это место, где должны приниматься законы, служащие интересам народа. Что при принятии закона каждый раз нужно учитывать, будет он служить интересам народа или работать во вред», — сказал Расул Кушербаев.

«Даже после всего сказанного сохраняется отношение отдельных ведомств, отдельных руководителей к депутатам, парламенту, которым я сильно разочарован. Я сильно разочарован таким отношением к парламенту», — повторил он.

«Руководитель страны вновь и вновь в своих выступлениях повторяет. Но на практике отношение других не меняется. Работать в таком месте сложно, честно. Мы с трудом держимся», — сказал депутат.

Журналист отметила, что настрой Расула Кушербаева её пугает «как гражданина».

«Да что вы, не бойтесь, не стоит бояться, — ответил он. — Просто пользы от многих наших действий нет. Изменений нет».

Депутат подтвердил, что в ближайшие дни уйдёт с работы. «Я принял такое решение. Другого выхода не осталось», — сказал он.

«Чем мы занимаемся? Мы хотим изменений. Но во многих местах остаётся лицемерие. Я не хочу кого-то обвинять. Главный виноватый я сам. Вина во мне самом. У меня самого много недостатков. Я сам не смог приспособиться к этим условиям», — признал Расул Кушербаев.

«Находиться рядом и наблюдать за всем происходящим сложно. Настоящее мучение. Думаю, вы позже это поймёте. Спасибо», — сказал он.