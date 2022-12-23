Военные прокуратуры будут закреплены за школами в отдалённых районах Узбекистана в целях воспитания молодёжи в духе воинского патриотизма и повышения её правовой грамотности. В этих школах будут проводиться прокурорские часы. Об этом говорилось на совещании у президента Шавката Мирзиёева в пятницу.

Глава государства ознакомился с отчётом о работе, проводимой органами Военной прокуратуры. Она осуществляет надзор за соблюдением законодательства в Вооружённых Силах и военизированных структурах.





Сообщается, что в текущем году было применено около 1100 актов прокурорского надзора, 261 документ приведён в соответствие с законодательством. Восстановлены права 7858 человек. Трудоустроены члены семей 654 военнослужащих.

В результате изучения в надзорном порядке проектно-сметной документации объектов е программе строительства Вооружённых Сил была достигнута экономия более 23 млрд сумов бюджетных средств. На основании протестов военной прокуратуры приведены в соответствие с законом 10 судебных решений и оправданы 6 человек.

Было рассмотрено около 2000 обращений граждан и удовлетворены 254. В ходе выездных приёмов были приняты 3200 человек.

«Военная прокуратура выступает надёжным защитником, активным пропагандистом в предупреждении правонарушений и преступлений», — говорится в сообщении.

Президент дал указания по цифровизации деятельности Военной прокуратуры и обеспечению интересов человека, отмечает его пресс-служба.