Днём в пятницу, 23 декабря, по территории Узбекистана сохранится влияние отрога холодного антициклона, сообщила пресс-служба Узгидромета.

По всей стране ожидается небольшая, местами переменная облачность без осадков, лишь в отдельных районах Ферганской долины возможен слабый снег. Температура воздуха будет в пределах +2…+7 градусов, по северу −3…+2.

В выходные дни по всей территории Узбекистана ожидается сухая и преимущественно малооблачная погода. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен туман.

В субботу влияние холодной воздушной массы по Узбекистану сохранится, а в воскресенье холодный воздух начнёт отступать с территории республики, и в дневные часы температура поднимется до +7…+10 градусов, по югу до +11…+13.