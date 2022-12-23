Субъекты предпринимательства, экспортирующие продукцию из тканей и трикотажного полотна в государства Европы, Турцию, Египет и Марокко, до 1 января 2024 года получат субсидии для компенсации 70% расходов по транспортировке. Это предусмотрено указом президента Узбекистана Шавката Мирзиёева от 21 декабря о поддержке экспортной деятельности субъектов предпринимательства.

Документом разрешено выделять субъектам предпринимательства, своевременно погашающим кредиты, выданные за счёт финансовых ресурсов, предоставляемых Агентством продвижения экспорта для финансирования предэкспортных и связанных с экспортом торговых операций, дополнительные кредиты пропорционально погашенной части кредита.

Кроме того, запрет на экспорт растительного масла теперь распространяется только на хлопковое, подсолнечное, кукурузное и соевое.

Экспорт всех растительных масел, в том числе подсолнечного и хлопкового, был запрещён с 1 июня для обеспечению стабильности цен на потребительских рынках. Запрет на экспорт семян подсолнечника и других масличных культур остаётся в силе.