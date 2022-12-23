В Бухарском областном суде по уголовным делам завершилась четвёртая неделя судебного процесса по уголовному делу о нукусских событиях, начатого 28 ноября. Суд под председательством Елубая Абибулаева продолжает допрос свидетелей по делу, подсудимыми по которому являются 22 человека. В четверг и пятницу процесс посетила парламентская комиссия по расследованию событий 1−2 июля в Нукусе в полном составе.

Допрос свидетелей начался на прошлой неделе. До этого выступали гражданские истцы и пострадавшие. «Газета.uz» сообщала, что среди допрошенных были хокимы, прокуроры, руководители ОВД и налоговых служб Чимбайского, Караузякского, Тахтакупырского, Канлыкульского, Шуманайского районов и города Нукуса.

Судья Елубай Абибулаев (в центре). Фото: Верховный суд.

Основной обвиняемый Даулетмурат Тажимуратов просил вызвать в качестве свидетелей бывшего председателя Жокаргы Кенеса Каракалпакстана Мурата Камалова и бывшего министра внутренних дел, нынешнего главу ЖК Аманбая Орынбаева. На данный момент их в суд не приглашали.

Как сообщил «Газете.uz» региональный представитель омбудсмана по Каракалпакстану Женисбай Шлымбетов, в начале этой недели суд допросил 39 обвиняемых по отдельному уголовному делу о нукусских событиях, которые находятся под стражей. Затем был начат допрос 107 обвиняемых, которые были отпущены под общественное поручительство или домашний арест.





Все они выступили в качестве свидетелей и рассказывали, где они находились во время демонстраций, с какой целью они там были, как на них повлияли видеоролики с выступлением Даулетмурата Тажимуратова и о другом.

По данным пресс-службы Верховного суда Узбекистана, в течение недели — с 19 по 23 декабря — допрошено было 115 человек: в понедельник — 8 свидетелей, вторник — 17, среду — 29, четверг — 34 и пятницу — 35.

Фото: Верховный суд.

22−23 декабря на суде в качестве наблюдателей присутствовали все члены парламентской комиссии по расследованию нукусских событий, включая её руководителя — омбудсмана Ферузу Эшматову. Отдельные члены комиссии, включая депутатов и правозащитников, присутствуют на всех заседаниях.

Гулноз Мамарасулова и другие члены парламентской комиссии.

Директор шведской ННО «Ассоциация Центральной Азии» Гулноз Мамарасулова рассказала «Газете.uz», что члены комиссии ознакомились с условиями содержания обвиняемых в следственных изоляторах, в том числе основателя сайта Makan.uz Лолагул Каллыхановой.

По её словам, подсудимые сообщили, что они полноценно обеспечены питанием, лекарствами, материалами дела, в том числе протоколами суда, обвинительными заключениями и показаниями свидетелей, а также имеют возможность регулярно встречаться со своими адвокатами.

Ранее Генеральная прокуратура в ответ на запрос парламентской комиссии сообщила, что общее число обвиняемых по событиям в Каракалпакстане составляет 171. Помимо 22 человек, по которым сейчас идёт суд, в отдельное производство выделено другое с 39 обвиняемыми.

В Генпрокуратуре также сообщили, что отдельно расследуются факты применения правоохранительными органами оружия и специальных средств в отношении демонстрантов в Нукусе, а также смерти двух граждан. Если превышение силы будет подтверждено и дело будет передано в суд, процесс будет открытым, заявили в ведомстве.