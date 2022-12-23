В Алматы в пятницу был открыт мемориал жертвам январских событий «Тагзым». В церемонии принял участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает его пресс-служба.

Мемориал построен на месте, которое было эпицентром трагических событий, — Площади Республики. Он представляет собой многоступенчатый архитектурный комплекс. Памятник разделён на четыре эмоционально-архитектурные зоны разных цветов: светло-серая отождествляется с преодолением, чёрная демонстрирует январские события с их хаосом и страхом, серая — символ жертв и пролитой крови, человеческих потерь, белая — стремление к стабильности и процветанию.

Фото: Tengrinews.kz.

В каждой из зон установлены камни и стелы с высказываниями выдающихся представителей казахского народа. Авторы проекта — архитекторы Алексей Ивженко и Гайни Сагидуллаева, победившие в открытом конкурсе.

События Трагического января стали одним из самых серьёзных вызовов с момента обретения независимости Казахстана, заявил президент страны.

«Мирные митинги, проходившие в нескольких городах страны, переросли в массовые беспорядки и погромы. Особенно сильно пострадал от рук бандитов Алматы — колыбель независимости», — отметил он.

Фото: Akorda.kz.

«Мы сделаем все возможное, чтобы подобная трагедия больше никогда не повторилась. Наш общий гражданский долг — защищать мир и спокойствие страны и единство народа», — добавил Касым-Жомарт Токаев.

Он подчеркнул, что нужно всегда помнить о январских событиях, поэтому он поручил увековечить память о жертвах событий и возвести мемориал.

«Наша страна встала на путь модернизации и обновления. Конечно, это только начало. Этот путь будет непростым. Мы это все понимаем. Наша главная цель ясна и очевидна — это построение Справедливого Казахстана и общества равных возможностей для всех. Убеждён, вместе у нас все получится, — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что в трагические дни подлинное мужество и высокую гражданскую ответственность проявили тысячи казахстанцев — волонтёры, медики, полицейские и просто неравнодушные люди.

«Многочисленные участники беспорядков, которые поддались ложным призывам, но при этом не совершили тяжких преступлений, согласно моему указу были амнистированы», — заявил он.

Фото: Akorda.kz.

Статистика по погибшим

Генеральная прокуратура Казахстана сообщала, что в ходе январских событий погибло 238 человек, включая 219 гражданские и 19 сотрудников правоохранительных органов, пишет Orda.kz.

Из погибших 219 гражданских 67 были признаны подозреваемыми в участии в массовых беспорядках, 142 — нарушителями режимов ЧП и АТО (в том числе 22 случайно попали под обстрел или в ДТП), 4 погибли при совершении иных преступлений и 6 — в результате пыток.

По факту смертей 213 гражданских лиц 180 материалов досудебного расследования были прекращены за отсутствием состава, 19 прервано (8 — за неустановлением лиц, 11 — в связи с назначенной экспертизой), 12 дел были в производстве и 2 были направлены в суд.

Прокуроры также работают над делами о превышении власти военнослужащими в период режима ЧП и АТО. В сентябре был приговорён к 8 годам лишения свободы солдат, выстреливший в мужчину, в июле пятеро военных были признаны подозреваемыми по делу о смерти человека, в августе военный был признан подозреваемым в смерти женщины.

За применение пыток подозреваемыми признаны 29 сотрудников правоохранительных и специальных органов (МВД — 17, КНБ — 12).

Всего осудили 1249 человек. В основном за кражи, похищения оружия и участие в беспорядках. Реальные сроки лишения свободы получили 160 человек. Остальным были назначены более мягкие меры наказания.