Исполняющим обязанности директора международного аэропорта «Ташкент» назначен Шукуржон Умарович Гаипов. Приказ об этом 21 декабря подписала руководитель Uzbekistan Airports Рано Джураева, сообщила пресс-служба компании.

На этой должности Шукуржон Гаипов сменил Мирзахида Турсунова, который покинул пост директора аэропорта по решению правления компании.

Шукуржон Гаипов — выпускник Национального университета Узбекистана по специальности «политология».

Трудовую деятельность начал с должности инженера отдела координации и контроля за обслуживанием воздушных судов в аэропорту Ташкента. С 2018 года по настоящее время был начальником правительственного терминала «Ташкент-1».

Uzbekistan Airports является владельцем и управляющей компанией 11 международных аэропортов Узбекистана.