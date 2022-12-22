Президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Казахстана Касым-Жомарт Токаев 22 декабря провели переговоры в узком и расширенном форматах, сообщила пресс-служба главы государства.

В ходе переговоров в узком формате президент Узбекистана отметил, что Казахстан является самым близким и надёжным партнёром Узбекистана.

«Узбеки и казахи — не просто близкие соседи, а братья, связанные общим историческим наследием, культурными и духовными ценностями. Это наше бесценное богатство, и мы им дорожим и будем дорожить. Я уверен, у нас единая судьба и общее будущее», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Ключевыми темами переговоров стали вопросы кардинального расширения отношений в политической, торгово-экономической, энергетической, транспортно-логистической, сельскохозяйственной, водной и других сферах. Состоялся также обмен мнениями по региональной и международной повестке, обсуждены вопросы обеспечения стабильного развития Центральной Азии.





Подтверждено намерение и далее продолжать взаимовыгодное сотрудничество в рамках многосторонних структур.

На переговорах в расширенном формате глава Узбекистана подчеркнул значительный прогресс по всем направлениям узбекско-казахского сотрудничества. «Наша история и судьбы народов тесно переплетены, мы давно породнились, вместе решаем насущные вопросы», — заявил Шавкат Мирзиёев.

Президент Узбекистана отметим, что сегодня подписываются два исторических документа.

«Особо отмечу Договор о союзничестве, который отвечает исконным интересам обоих братских народов и знаменует собой новый этап в истории узбекско-казахстанских отношений, — сказал он. — Союзничество — это самый высокий и доверительный уровень межгосударственного партнёрства. Тем самым мы подтвердили, что намерены строить общее будущее».

«Договор о демаркации государственной границы свидетельствует о прочности наших связей, служит делу мира и безопасности в регионе. Наша граница всегда была и остаётся границей дружбы и добрососедства», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Президент Казахстана подчеркнул, что подписываемые сегодня договоры открывают новые горизонты и в полной мере отражают обоюдное стремление двух стран к дальнейшему сближению.





Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Шавкату Мирзиёеву «за его созидательную политику и огромный вклад в упрочнение казахско-узбекских отношений». Он также выразил поддержку реализуемой по его инициативе конституционной реформе и уверенность в том, что она заложит прочный фундамент развитию Узбекистана.

В ходе переговоров отмечено, что ядром двустороннего сотрудничества является экономика и необходимо прилагать больше усилий для использования огромного потенциала двух стран.

В целях кратного увеличения объёмов товарооборота в ближайшие годы за счёт увеличения взаимных поставок востребованной продукции, достигнута договорённость сформировать рабочую группу во главе с вице-премьерами и создать совместную внешнеторговую компанию.

Особое внимание уделено продвижению проектов кооперации. Президенты отметили, что сегодня будет дан старт крупным проектам в энергетике, автомобилестроении, химической, электротехнической, строительстве, логистике и других.





«Уверен, что прорабатываемый проект Международного центра промышленной кооперации станет важной площадкой для генерации новых проектов», — сказал глава Узбекистана.

Отмечена необходимость максимального использования огромного потенциала межрегионального сотрудничества. Так, по итогам прошедшего накануне бизнес-форума подписан солидный пакет новых инвестиционных соглашений и торговых контрактов на сумму свыше 8 млрд долларов.

Другим важным направлением обозначена энергетика. Главы государств условились продвигать проекты по модернизации и строительству энергетических мощностей, геологоразведке и глубокой переработке природного газа.

Одним из ключевых сфер взаимодействия определено повышение транзитного потенциала.

«Сегодня мы вышли на стабильный рост грузоперевозок, договорились взаимно создавать благоприятные условия для двусторонних и транзитных перевозок. В целях кратного увеличения объёмов перевозимых грузов условились ускорить проекты, направленные на расширение транспортной инфраструктуры», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.





Президенты отметили важность укрепления и расширения межпарламентских контактов и культурно-гуманитарных обменов.

«Необходимо использовать возможности Межпарламентского совета для мониторинга выполнения всех договорённостей на высшем уровне», — заявил лидер Узбекистана.

Президент Узбекистана выразил признательность за решение установить в центре Астаны памятника великому узбекскому поэту, государственному деятелю Алишеру Навои.

«Это является ярким подтверждением большого уважения к нашей общей истории и культуре, символом нерушимости уз дружбы между двумя братскими народами», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Вместе с тем президент Узбекистана предложил организовать совместные исследования по изучению и популяризации общего культурно-исторического наследия, а также запустить с этой целью совместный информационный ресурс, включающий ТВ, радио и веб-сайт, издавать книги великих писателей и поэтов.

В завершение переговоров правительствам двух стран поручено взять под строгий контроль реализацию всех достигнутых договорённостей и согласовать соответствующую «дорожную карту».