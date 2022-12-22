Межгосударственный совет на уровне глав государств создаётся между Узбекистаном и Казахстаном. Об этом на брифинге президентов двух стран заявил глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

«Этим шагом мы подтвердили готовность активно поддерживать друг друга, твёрдо стоять плечом к плечу перед вызовами современности», — подчеркнул он.

Президент также заявил, что обе страны приступают к строительству Международного центра промышленной кооперации, «который будет служить важной площадкой для подготовки и практической реализации новых взаимовыгодных проектов».

Главы государств также обменялись мнениями по вопросам расширения взаимодействия в сфере обеспечения продовольственной безопасности. В этих целях достигнуты договорённости по выращиванию на территориях двух стран различной сельскохозяйственной продукции и их поставке на рынки друг друга.

Важное место в повестке заняли вопросы транспорта и логистики. Определены конкретные меры по существенному наращиванию транспортно-транзитного потенциала, активизации проектов по строительству новых железных и автомобильных дорог.

Главы государств также подтвердили готовность продолжать сотрудничество в сфере совместного использования трансграничных водных ресурсов в духе взаимного уважения и доверия, а также усилить взаимодействие по смягчению негативных последствий Аральской трагедии.

Будет активизировано сотрудничество между законодательными органами власти. В следующем году в Ташкенте состоится первое заседание Межпарламентского совета.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что Узбекистан и Казахстан объединят усилия в целях обеспечения стабильности и процветания в регионе, «который сегодня превращается в центр глобальных изменений».

«Укрепление многопланового и долгосрочного сотрудничества в Центральной Азии является гарантией общего устойчивого развития», — подчеркнул лидер Узбекистана.