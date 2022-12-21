В понедельник и вторник ряд улиц Ташкента встал в пробках из-за обновления дорожной разметки. Помимо краткого сообщения в Telegram-канале УБДД ГУВД столицы, оповещений об этом не было.
Из-за отсутствия заблаговременных предупреждений водителям приходилось разворачиваться прямо у перекрытых участков, что усугубляло ситуацию.
Работы велись на улицах Шахрисабзской, Навои, Амира Темура и других центральных улицах. На Амира Темура на первой полосе также создавалась выделенная линия для общественного транспорта.
Вечером во вторник столичное УБДД в своём канале попросило водителей выбирать объездные пути и принесло извинения за неудобства.
Уровень загрязнения воздуха в последние дни в столице Узбекистана продолжает оставаться очень высоким.