Причина пожара, произошедшего 12 декабря в столичном театре «Ильхом», — короткое замыкание из-за изношенности электропроводки. Такое заключение сделали органы пожарной безопасности по итогам предварительной экспертизы, сообщили в театре.

Акт по результатам экспертизы будет предоставлен театру после Нового года, в его администрации заверили, что опубликуют документ.

Сейчас «Ильхом» приводит в порядок пострадавший выставочный зал, говорится в сообщении.

«В ближайшее время мы планируем начать восстановительные ремонтные работы. Подсчитываем стоимость причинённого ущерба», — отметили в театре.

Напомним, от огня пострадали 80 кв. м холла, где находится выставочный зал театра. Благодаря оперативным действиям пожарных удалось спасти 600 кв. м здания.