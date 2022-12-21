«Газета.uz» писала, что после поручения президента Узбекистана Шавката Мирзиёева улучшить работу общественного транспорта столицы компания «Тошшахартрансхизмат» закупила 100 автобусов Isuzu, ещё 30 таких машин предоставило МВД и 25 — Национальная гвардия. При этом указом президента с марта 2018 года введён запрет на приобретение городского пассажирского транспорта, не приспособленного для людей с инвалидностью.

«В марте будут автобусы (президент поручил к весне закупить 1000 автобусов большой вместимости — ред.), но что делать пассажирам два с половиной месяца? Эту проблему нужно было решать срочно, поэтому МВД, МЧС и Нацгвардия дали автобусы», — сообщил «Газете.uz» председатель правления компании «Тошшахартрансхизмат» (ТШТХ), начальник Управления транспорта столицы Анвар Джураев.

«Isuzu — это временное решение, чтобы народ не стоял на остановках и не ждал по полчаса. Дальнейшая эксплуатация этих Isuzu уже тоже учтена: они в пригород пойдут, без работы не останутся. Районные центры ими будем связывать с Ташкентом», — сказал он.

Помимо закупки новых автобусов, поставлена задача ускорить поставку 14 новых составов поездов для метрополитена, добавил Анвар Джураев.

Заместитель председателя компании Абдужамил Азизов уточнил, что до 2025 года запланировано полностью обновить подвижной состав общественного транспорта Ташкента.

Как общественному транспорту помогают силовики

Оперативный штаб по решению проблем общественного транспорта, созданный по поручению главы государства, состоит из руководства и сотрудников Министерства транспорта, а также Министерства внутренних дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям и Национальной гвардии.

Мы писали, что силовики помогли ТШТХ проверить техническое состояние автобусов. На ремонт машин было выделено 5 млрд сумов. Силовики участвовали в инвентаризации маршрутов и выявлении проблемных мест в движении общественного транспорта. Служба безопасности дорожного движения МВД сейчас занимается нанесением разметки для выделенных полос общественного транспорта, после чего намерена контролировать соблюдение ПДД, а в автобусах начнут устанавливать камеры фиксации нарушений правил парковки.





Флюорография и осмотр офтальмолога проходит у здания ТШТХ. Здесь же водители сдают анализ крови.

СБДД помогает набирать новых водителей автобусов, которым с этого месяца должны удвоить зарплату. .Анвар Джураев сообщил, что для 1000 новых автобусов понадобится найти и обучить 2000 водителей. Сотрудники СБДД обзванивают водителей, ранее работавших в системе городских пассажирских перевозок. Приглашённые на собеседование проходят медкомиссию прямо в здании ТШТХ.

«У нас всегда более 300 водителей не хватало. Столько водителей ушли в грузовые перевозки, потому что наша зарплата не могла конкурировать с грузовыми», — сказал глава ТШТХ. Он уверен, что с повышением заработной платы водителей «престиж профессии удастся поднять».

По словам Анвара Джураева, сотрудники Национальной гвардии также помогают проводить инвентаризацию автобусных остановок. Несмотря на то, что остановки находятся на балансе хокимията города, администрация не всегда может учитывать недостатки, так как это касается её работы. Сотрудники Нацгвардии в этом вопросе беспристрастны, считает глава ТШТХ.