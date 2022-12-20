Согласно проведённому исследованию, детский контент на Youtube является самым прибыльным на пяти из шести континентов в мире, сообщил крупнейший онлайн-кредитор CashNetUSA. С помощью базы данных о Youtube-каналах SocialBlade исследователи выделили самые прибыльные каналы в каждой стране и оценили их доходы за всё время существования.





Из 10 самых просматриваемых видео на Youtube за всё время 5 ориентированы на детей. Детская песня-танец Baby Shark собрала более 11 миллиардов просмотров и стала сенсацией ещё в 2018 году.

Youtube является вторым по посещаемости (после Google) веб-сайтом в интернете, TikTok, Instagram и Twich по-прежнему отстают. Каждую минуту на этот видеохостинг пользователи заливают более 500 часов всевозможных видео. Каждую минуту на платформе транслируется 694 тысяч часов видео. Его постоянно смотрят 2,5 миллиарда людей — почти треть населения Земли.

С 2007 года создатели контента могут получать доход от платформы, и многие пользователи стали зарабатывать на платформе. Опрос, проведённый в 2019 году, показал, что треть детей в возрасте от 8 до 12 лет мечтают стать ютуберами.

Детский канал Cocomelon из США является самым прибыльным YouTube-каналом за всё время. С момента его создания в 2006 году его видео заработали почти 283 млн долларов. Канал набрал более 136 млрд просмотров. Кроме него также популярны и прибыльны аргентинский канал El Reino Infantil и российский LikeNastya, которые также транслируют контент для детей.

Однако в Узбекистане лидером по заработку на видеоконтенте является блогер Жасур Хамроев. На своём канале он рассказывает о жизни звёзд. Согласно данным CashNetUSA, всего он заработал более 140 тысяч долларов. На его канал подписаны более 327 тысяч пользователей. С момента создания канала в июле 2016 года видео собрали 70 469 865 просмотров.



