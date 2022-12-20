По результатам 15-ой Конференции ООН о биологическом разнообразии (COP15) участники приняли программу для достижения результата по сохранению биоразнообразия и экосистем к 2030 году, сообщил секретариат COP15.

Среди глобальных целей на 2030 год ООН выделяет эффективное сохранение и рациональное использование не менее трети всех земель, океанов, внутренних вод, прибрежных районов с упором именно на те районы, которые имеют особое значение для биологического разнообразия, и функционирования экосистем.

В новом соглашении государства пообещали к 2030 году взять под охрану 30% наземных и морских территорий. Сегодня под такой защитой находится 17 процентов суши 10 процентов морских зон. В рамочной программе прописаны схемы и объёмы финансирования проектов по охране природы в развивающихся странах.

Отдельно выделено стремление постепенно отказаться к 2030 году от субсидий, которые наносят ущерб биоразнообразию не менее, чем на 500 млрд долларов в год.

Планируется также мобилизовать к 2030 году не менее 200 млрд долларов в год в виде внутреннего и международного финансирования, связанного с биоразнообразием, из всех источников — государственных и частных.

Также страны ООН приняли цель вдвое сократить количество пищевых отходов, пестицидов и других особо опасных химических веществ.

В ближайшем будущем страны ООН будут требовать от крупных компаний и финансовых учреждений мониторинга, оценки и прозрачного раскрытия информации о своём воздействии на биоразнообразие.

«Без таких мер произойдёт дальнейшее ускорение глобального вымирания биологических видов, которое уже как минимум в десятки, а то и сотни раз выше, чем в среднем за последние 10 миллионов лет», — говорится в итоговом документе.

«Я приветствую принятие всемирной программы в области биоразнообразия. Это лишь первый шаг к перезагрузке наших отношений с миром природы. Успех будет измеряться нашим быстрым и последовательным прогрессом в реализации того, о чём мы договорились. Слишком долго человечество разрушало, чрезмерно извлекало и разрушало природный мир, от которого само зависит», — заявила заместитель генерального секретаря ООН и исполнительный директор программы ООН по окружающей среде Ингер Андерсен.