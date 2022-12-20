Президент Шавкат Мирзиёев в своём послании парламенту и народу Узбекистана 20 декабря высказался об ответственности министров за коррупцию.

«Мы много говорим о коррупции, но если в системе допускается коррупция, то почему министр не должен отвечать?.. Почему мы находим самых маленьких людей на нижестоящих уровнях и привлекаем к уголовной ответственности? Почему министр не говорит: „Господин президент, я как министр, в моём министерстве происходит столько хищений, я уйду в отставку“? Хоть один министр так сказал? Всем нравится должность, но не всем нравится брать на себя ответственность», — заявил глава государства.

По его словам, теперь «подход будет другим», поскольку министр первым несёт ответственность за эффективное и целевое использование средств, выделенных его системе.

«Представители государства должны завоевать любовь нашего народа своим честным трудом, простотой, патриотизмом, искренностью и целеустремлённостью… Теперь политическая ответственность министров повышена, проекты постановлений правительства, важные социально-экономические вопросы, касающиеся жизни нашей страны, будут решаться коллегиально при непосредственном участии министров. Для решения проблем в каждом регионе ежемесячно будет проводиться „День правительства“», — сказал он.

Шавкат Мирзиёев сообщил, что в начале каждого года министр будет отчитываться перед общественностью о планах в своей сфере, а в конце года — о достигнутых результатах. «Хочу подчеркнуть — теперь тот министр, который не может выполнять свою работу, уйдёт в отставку», — сказал он.

Глава государства сообщил, что планируется расширить полномочия Олий Мажлиса.

«Депутаты участвуют в назначении нового министра, знакомятся с планами и утверждают их. Но, к сожалению, ограничиваются только критикой. Известно, что в обеих палатах есть комитеты и комиссии. По сути, они должны показать министрам, в каком направлении или области работа идёт неважно, выехать на место по недостаткам, изучить мнение народа и вместе найти решение проблемы», — отметил он.

Президент считает «правильным» определить ответственность парламентских комитетов, комиссий и депутатов в эффективной организации деятельности министра.

«Нужна, конечно, и критика. Однако необходимо эффективно использовать большие полномочия и возможности, данные нынешним депутатам», — заявил он.

Шавкат Мирзиёев ранее сообщил, что в Узбекистане планируется сократить число министерств и ведомств в более чем два раза — до 28, а также численность госслужащих — на 30−35%. По его словам, пришло время перейти от «ручного управления» к компактной и эффективной системе госуправления.

В июле 2021 года бывший министр юстиции (ныне советник президента) Русланбек Давлетов отмечал, что руководитель госоргана не несёт прямой ответственности за увеличение случаев коррупции в его сфере, но у него есть политическая ответственность перед работодателем — президентом и Олий Мажлисом. «Работодатель принимает решение, исходя из того, утрачено общественное доверие к этому руководителю или нет», — говорил он.