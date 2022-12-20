Президент Шавкат Мирзиёев, говоря в послании парламенту и народу Узбекистана о развитии сферы образования, отметил необходимость повышения внимания к знанию родного языка.
«Внимание к нашему родному языку, являющемуся символом нашего национального самосознания, основой нашей духовности, будет ещё более усилено», — заявил он.
«Конечно, в семье мы должны знать и иностранный язык, это сейчас требование времени. Но знание родного языка должно стать обязательным. Обязательным!», — подчеркнул президент.
«Новому Узбекистану не подходят такие слова, как „Мой ребёнок знает иностранные языки, но не знает родного языка“. Знать иностранный язык надо, но знать родной язык обязательно», — добавил Шавкат Мирзиёев.
itwork46
Выбор должен быть свободным. Что и кому учить.
костя пригоровский
Меня это тоже сильно удивляет! Почему в дет садах учат английский, а узбекского нет?
Азамат Шамузафаров
@костя пригоровский, может потому что от английского им больше пользы, чем от узбекского? Или потому что 95% и так на нем говорит?
Азамат Шамузафаров
Э, здрасьте, приехали. Родной язык — тот на котором я думаю, а не тот который назвали в Конституции или ещё каком-то законе. Ви цена из озвученного неясно однозначно, что значит должен знать обязательно. В тюрьму будут сажать или что?