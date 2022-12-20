Президент Шавкат Мирзиёев, говоря в послании парламенту и народу Узбекистана о развитии сферы образования, отметил необходимость повышения внимания к знанию родного языка.

«Внимание к нашему родному языку, являющемуся символом нашего национального самосознания, основой нашей духовности, будет ещё более усилено», — заявил он.

«Конечно, в семье мы должны знать и иностранный язык, это сейчас требование времени. Но знание родного языка должно стать обязательным. Обязательным!», — подчеркнул президент.

«Новому Узбекистану не подходят такие слова, как „Мой ребёнок знает иностранные языки, но не знает родного языка“. Знать иностранный язык надо, но знать родной язык обязательно», — добавил Шавкат Мирзиёев.