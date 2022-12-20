Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в послании парламенту и народу 20 декабря анонсировал реформы в судебно-правовой системе.

«Низкое качество следствия — это правда. Волокита людей в судах — это тоже правда. Наблюдаются случаи неисполнения решений судов… Почему до сих пор не запущена электронная система выбора адвокатов, предоставляемых за счёт государства? Кто против этого? Об этом должны подумать председатель Верховного суда и генеральный прокурор. Кто-то же против. Президент дал поручение, почему оно не выполняется? Нужно внедрить электронную систему, чтобы каждый гражданин мог выбрать любого адвоката. Это ведь не трудно. Но за этим есть много разговоров, коррупция», — заявил он.

Глава государства сообщил о планах в скором времени подписать указ о повышении качества правосудия и создании системы, в которой «правоохранительные органы будут обучены работать по-новому».

«Мы ведём большую подготовку. Приходится сложно, но есть постепенное движение вперёд. Потому что так нельзя жить. Люди не будут довольны нами, если мы не сделаем суд справедливым», — подчеркнул глава государства.

Президент сообщил о планах расширить полномочия и ответственность областных судов за вынесение справедливых приговоров, а также по повышению качества следствия.

«Следствие должно работать не на обвинение человека, а на выяснение истины путём раскрытия преступления. У нас работают по-другому. Вместе с тем, будет сформирован отдельный корпус прокуроров для участия в рассмотрении дел в суде. Нужно открыто сказать, что прокурор, если хочет, то идёт в суд, если не хочет, не идёт… Они будут обучены [по специальной программе], и законом будет предусмотрено, что они должны быть беспристрастными и независимыми при рассмотрении дела, а также обязаны участвовать в процессе», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Более того, планируется пересмотреть права адвокатов и предоставить им недостающие полномочия для обеспечения правосудия.

«Почему адвокату не выдаётся копия постановления о возбуждении и прекращении уголовного дела? Как можно говорить о равенстве в такой ситуации? Теперь уголовное дело будет приниматься в суды не только с обвинительным актом, но и с мнением защиты. Будет внедрена система, при которой прокурор и суд будут тщательно изучать каждый случай отказа обвиняемого от защитника», — заявил он.

Президент сообщил, что в последнее время поднимаются проблемные вопросы, связанные с нарушением прав человека в местах временного содержания. «В таких местах будет внедрена онлайн-система учёта всех доставленных, а также установлено оборудование для распознавания лиц. Таких ситуаций в нашей стране вообще быть не может. Кто этому не следует, то есть закон и неотвратимость наказания», — сказал он.

В административных судебных органах будет внедрён принцип рассмотрения дел в экстерриториальном порядке для обращений по поводу обжалования решений хокима, то есть жалобы можно подавать из любого региона.

«И министры, и хокимы должны хорошо понимать одну вещь. В Узбекистане отныне защитником собственности и инвестиций будет не хоким или министр, а только Конституция, закон и суд. В связи с этим начата и практическая работа по созданию в Узбекистане Международного коммерческого суда. Все вышеперечисленные инициативы должны быть прямо закреплены в Конституции», — заявил президент.

Шавкат Мирзиёев в послании также сообщил, что санкции на обыск, прослушивание телефонных разговоров и арест имущества будут переданы от прокуратуры судам.