Объёмы строительства новых жилых массивов в Узбекистане увеличатся в 1,5 раза и достигнут 90 тысяч квартир. Об этом сообщил президент Шавкат Мирзиёев в своём послании парламенту и народу 20 декабря.

По его словам, также будет продолжено начатое два года назад ипотечное кредитование на льготной основе.

Наряду с этим в 2023 году в Ташкентской области будет запущена новая ипотечная программа «Мой первый дом». В соответствии с ней жильё будет строиться в первую очередь для нуждающихся в нём молодых семей на максимально выгодных условиях, заявил глава государства.

«Я сам долго изучал эту систему, в каких странах есть такая ипотечная программа… В Ташкентской области в 2023 году мы подготовим [ипотечную] программу. Хоким области [Зойир Мирзаев] хорошо об этом знает. До или после Нового года я сам поеду [в Ташкентскую область]. Мы проводим большую подготовку. Мы построим быстрые, качественные, дешёвые и доступные дома для молодых семей. Начнём с Ташкентской области, потом приедут все хокимы областей, изучат в течение полумесяца и в следующем году, дай Бог, в эти дни во время послания можно сказать, что [запустим программу] во всех областях», — рассказал он.

Как мы сообщали в сентябре, постановлением президента необлагаемый НДФЛ минимум доходов граждан, направляемых на выплату ипотечного кредита, с 2023 года повышается почти в 5 раз — до 73,6 млн сумов в год. С 1 ноября ипотеку и субсидии начали выдавать на покупку новых квартир без ремонта.