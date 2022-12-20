Санкции на обыск, прослушивание телефонных разговоров и арест имущества будут переданы от прокуратуры судам. Об этом сообщил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своём послании парламенту и народу во вторник.

«Отныне следователь не сможет налагать арест на имущество под предлогом отнесения его к доказательствам преступления. Ещё не началось следствие, нет преступления, нет пострадавших, но следователь арестовывает всё имущество предпринимателя и говорит: „Не трогай, я хозяин“. Шесть месяцев, год длится [следствие], шесть месяцев, год никто не работает. Следователь говорит, что „всё по закону“… Впредь любые действия по ограничению прав собственности будут осуществляться только через суд», — подчеркнул он.

Стоит отметить, что такая мера анонсировалась президентом пять лет назад. Для усиления судебного контроля за предварительным следствием судам планировалось передать право выдачи санкции на обыск и прослушивание телефонных переговоров. Это также было включено в государственную программу 2018 года, но так и не было реализовано.

Сегодня в Узбекистане обыск производится по постановлению дознавателя или следователя с санкции прокурора либо по определению суда (суд поручает его производство органам дознания или следствия). При этом в случаях, не терпящих отлагательства, обыск может быть произведён и без санкции прокурора, но с последующим сообщением о произведённом обыске прокурору в течение 24-х часов (статьи 159 и 161 УПК).

Прослушивание переговоров, ведущихся с телефонов и других переговорных устройств подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, производится по постановлению дознавателя, следователя, санкционированному прокурором либо по определению суда. Кроме того, в целях защиты потерпевших, свидетелей и их родственников переговоры также могут прослушиваться по их просьбе и согласию (порядок санкционирования тот же).

В случаях, не терпящих отлагательств, дознаватель, следователь вправе направить постановление о проведении прослушивания без санкции прокурора с последующим его немедленным письменным уведомлением. Не санкционированное прокурором постановление о прослушивании переговоров имеет законную силу в течение одних суток (статья 170 УПК).