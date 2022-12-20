Президент Шавкат Мирзиёев в послании парламенту и народу Узбекистана остановился на теме радикализма и экстремизма.

«Такие опасности, как радикализм, экстремизм, терроризм, торговля людьми и наркомания, которые растут во всем мире, к сожалению, не обходят стороной и нашу страну», — отметил он.

«Но допустимо ли, чтобы на нашей земле, которая взрастила таких великих улемов, ставших наставниками всей мусульманской уммы, как Имам Бухари, Имам Термези, Имам Матуриди, были сбившиеся с верного пути, приверженцы идей радикализма и экстремизма?» — сказал президент.

«Мы не допустим никакой радикализации в нашем обществе, негативного воздействия на сознание нашей молодёжи чуждых деструктивных идей, использования религии в корыстных политических целях, утверждения невежества вместо просвещения», — заявил Шавкат Мирзиёев.