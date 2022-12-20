Президент Шавкат Мирзиёев, выступая с посланием Олий Мажлису и народу Узбекистана, затронул тему конституционной реформы.

«Принцип „Прежде всего — человек, а затем — общество и государство“ должен глубоко утвердиться в Конституции и законах, в нашей повседневной жизни», — подчеркнул он.

«Нам необходимо и дальше укреплять национальную государственность, благодаря этому прочному фундаменту мы способны эффективно преодолевать сегодняшние серьёзные испытания и будущие, ещё не известные вызовы и угрозы», — сказал он.

Президент отметил, что с учётом этого продолжается работа по совершенствованию Основного закона. «Наш народ ждёт больших изменений от конституционной реформы. Ярким подтверждением тому является более 220 тысяч поступивших на сегодня предложений», — отметил глава государства.

«Обсуждения и дебаты продолжаются, — информировал президент. — Все мы видим, что наши депутаты и политические партии проявляют ответственность и активность в данном процессе, внимательно относятся к каждому предложению. Благодарю их за это».

«Мы будем принимать решения, опираясь на принцип „Общество — инициатор реформ“ и советуясь по всем вопросам с нашим народом. Нам необходимо разработать современную Конституцию, проникнутую идеей уважения чести и достоинства человека как высшей ценности, такой Основной закон, который будет полностью соответствовать целям Нового Узбекистана и послужит будущим поколениям», — заявил президент.

Он заверил, что все предложения и пожелания, высказанные гражданами, обязательно будут учтены, и проект Конституции — вынесен на всенародный референдум.

«Самое важное, каждый наш соотечественник должен почувствовать себя сопричастным проводимой реформе, чтобы иметь право гордо сказать: „Это — моя Конституция“», — подчеркнул президент.