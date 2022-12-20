Послание президента Узбекистана Шавката Мирзиёева парламенту страны будет транслироваться в прямом эфире. Оно начнётся во вторник в 11:00.

Смотреть и слушать его можно будет через государственные телерадиоканалы «Узбекистан 24», «Узбекистан», «Ёшлар» и «Махалла», телеканалы «Маданият ва маърифат», «Дунё буйлаб», «Ташкент» и «Узбекистон тарихи».

Транслировать послание также будут частные телеканалы Mening yurtim, Sevimli, UzReport TV, Milliy и Zo’r TV.

В интернете следить за посланием можно будет в каналах главы государства в социальных сетях (Telegram, Facebook и другие) и на сайтах mtrk.uz и uztv.uz (выбрав один из телеканалов).

С первым посланием Олий Мажлису Шавкат Мирзиёев выступил 22 декабря 2017 года. Оно длилось четыре часа. Последующие три послания — 28 декабря 2018 года, 24 января 2020 года и 29 декабря 2020 года — длились около трёх часов.

В послании президент по традиции подводит итоги уходящего года, провозглашает название следующего года и выступает с рядом инициатив на будущее.

2022 год в Узбекистане прошёл под названием «Год обеспечения интересов человека и развития махалли».