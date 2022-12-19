Узбекистан твёрдо придерживается позиции о том, что «конфликты и противостояния приводят только к деструктивным последствиям и ситуациям, в которых нет победителей». Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Норов на круглом столе «Новый Узбекистан — надёжный партнёр в меняющемся и взаимосвязанном мире».

Форум прошёл в воскресенье в Ташкентской области. В нём приняли участие главы дипломатических миссий ряда стран и представительств международных организаций, а также послы Узбекистана в иностранных государствах.

Владимир Норов подчеркнул исключительную и безальтернативную значимость прагматичной и конструктивной дипломатии в современных условиях. «Только дипломатия, основанная на разумных компромиссах, может в одинаковой мере и бесконфликтно удовлетворить интересы всех сторон», — отметил он.

Цитируя президента Шавката Мирзиёева, глава МИДа сказал, что «эффективное международное взаимодействие делает наш взаимосвязанный мир более устойчивым, предсказуемым и процветающим. Это — наиболее реальный, доступный и близкий путь к решению проблем современности, урегулированию чрезвычайных кризисных ситуаций».

Узбекистан твёрдо привержен принципам многосторонностей дипломатии, открывая новые горизонты в рамках диалога с международными институтами, отметил также Владимир Норов. «Наша страна последовательно выступает за укрепление центральной роли ООН в решении глобальных проблем и обеспечении международной безопасности», — сказал он.

Приоритетом внешней политики Узбекистана является Центральная Азия, отметил также министр. «Мы совместно строим новое будущее Центральной Азии как единого, консолидированного, стабильного и процветающего региона, динамично интегрированного в мировые экономические связи», — подчеркнул он.

Руководитель внешнеполитического ведомства акцентировал внимание на развитии диалога в форматах «Центральная Азия плюс». Сегодня встречи в таком формате проводятся с Россией, Китаем, США, Германией, Италией, Индией, Республикой Корея, Японией, Советом сотрудничества арабских государств Залива и Европейским союзом.

«Формат „Центральная Азия плюс“ служит укреплению и поддержанию регионального баланса, свидетельствует о нашей приверженности проведению выверенной, подлинно независимой политики, без вовлечения в различного рода разногласия», — отметил Владимир Норов.