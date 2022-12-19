В понедельник по Узбекистану ожидается погода без осадков, температура воздуха будет в пределах +7…+10 градусов, сообщила пресс-служба Узгидромета.

Завтра по большей части страны сохранится сухая и относительно тёплая погода с температурой +7…+10 градусов.

На северные же районы начнётся вторжение холодного антициклона с районов Кавказа. С прохождением фронта по Каракалпакстану ожидается слабый снег, местами будет усиливаться ветер до 15−20 м/с, температура воздуха понизится до 0…+3 градусов.

Далее, 21 декабря, вторжение распространится на всю территорию Узбекистана. Местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и снега, в горных районах снег. Возможно усиление ветра до 15−20 м/с.

Температура воздуха будет в пределах ночью −3…+2 градуса, днём — +3…+8. По северу Узбекистана ночные морозы усилятся до −9…−11, днём температура понизится до 0…-3.

В конце рабочей недели, 22−23 декабря, по Узбекистану ожидается погода без осадков, лишь по областям Ферганской долины 22 декабря местами пройдёт небольшой снег. Температура понизится ночью до −2…−5 градусов, днём — до +2…+5.

В ночные и утренние местами по Узбекистану ожидается туман. 21−22 декабря на дорогах гололедица.