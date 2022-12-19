Сборная Узбекистана завоевала 24 медали на чемпионате Азии по кикбоксингу в Бангкоке (Таиланд) — 10 золотых, 9 серебряных и 5 бронзовых. Об этом сообщила Ассоциация кикбоксинга Узбекистана.

Золотые медали:

Давлатбек Абдумуротов — 67 кг;

Сергей Косолапов — 69 кг;

Назарбек Махмудов — 51 кг;

Хасанхон Баратов — 91 кг;

Муродбек Азимов — 91 кг;

Хусанхон Баратов — 91 кг;

Дилрабо Таирова — 55 кг;

Малика Чориева — 65 кг;

Асилбек Содиков — 60 кг.

Серебряные медали:

Дилрабо Таирова — 55 кг;

Малика Чориева — 65 кг;

Зарифжон Истамов — 60 кг;

Жамолиддин Носиров — 71 кг;

Темурбек Холматов — 81 кг;

Шерали Мусоев — 51 кг.

Жамолиддин Носиров — 71 кг;

Навруз Жуманазаров — 67 кг;

Айдос Ахмедов — 57 кг.

Бронзовые медали:

Анорахон Мелиева — 65 кг;

Бобирбек Рахмонов — 81 кг;

Лазизбек Бегматов — 57 кг;

Шохсанам Эркинова — 56 кг;

Бекзод Насретдинов — 60 кг.

Всего на чемпионате Азии в 27 дисциплинах приняли участие 22 спортсмена из Узбекистана.

Зарифжон Истамов (60 кг), Сергей Косолапов (69 кг), Малика Чориева (65 кг) получили путёвки на участие во Всемирных играх боевых искусств в 2023 году в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.