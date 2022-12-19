Сборная Узбекистана завоевала 24 медали на чемпионате Азии по кикбоксингу в Бангкоке (Таиланд) — 10 золотых, 9 серебряных и 5 бронзовых. Об этом сообщила Ассоциация кикбоксинга Узбекистана.
Золотые медали:
- Давлатбек Абдумуротов — 67 кг;
- Сергей Косолапов — 69 кг;
- Назарбек Махмудов — 51 кг;
- Хасанхон Баратов — 91 кг;
- Муродбек Азимов — 91 кг;
- Хусанхон Баратов — 91 кг;
- Дилрабо Таирова — 55 кг;
- Малика Чориева — 65 кг;
- Асилбек Содиков — 60 кг.
Серебряные медали:
- Дилрабо Таирова — 55 кг;
- Малика Чориева — 65 кг;
- Зарифжон Истамов — 60 кг;
- Жамолиддин Носиров — 71 кг;
- Темурбек Холматов — 81 кг;
- Шерали Мусоев — 51 кг.
- Жамолиддин Носиров — 71 кг;
- Навруз Жуманазаров — 67 кг;
- Айдос Ахмедов — 57 кг.
Бронзовые медали:
- Анорахон Мелиева — 65 кг;
- Бобирбек Рахмонов — 81 кг;
- Лазизбек Бегматов — 57 кг;
- Шохсанам Эркинова — 56 кг;
- Бекзод Насретдинов — 60 кг.
Всего на чемпионате Азии в 27 дисциплинах приняли участие 22 спортсмена из Узбекистана.
Зарифжон Истамов (60 кг), Сергей Косолапов (69 кг), Малика Чориева (65 кг) получили путёвки на участие во Всемирных играх боевых искусств в 2023 году в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.