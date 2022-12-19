Сборная Узбекистана завоевала 24 медали на чемпионате Азии по кикбоксингу в Бангкоке (Таиланд) — 10 золотых, 9 серебряных и 5 бронзовых. Об этом сообщила Ассоциация кикбоксинга Узбекистана.

Золотые медали:

  • Давлатбек Абдумуротов — 67 кг;
  • Сергей Косолапов — 69 кг;
  • Назарбек Махмудов — 51 кг;
  • Хасанхон Баратов — 91 кг;
  • Муродбек Азимов — 91 кг;
  • Хусанхон Баратов — 91 кг;
  • Дилрабо Таирова — 55 кг;
  • Малика Чориева — 65 кг;
  • Асилбек Содиков — 60 кг.

Серебряные медали:

  • Дилрабо Таирова — 55 кг;
  • Малика Чориева — 65 кг;
  • Зарифжон Истамов — 60 кг;
  • Жамолиддин Носиров — 71 кг;
  • Темурбек Холматов — 81 кг;
  • Шерали Мусоев — 51 кг.
  • Жамолиддин Носиров — 71 кг;
  • Навруз Жуманазаров — 67 кг;
  • Айдос Ахмедов — 57 кг.

Бронзовые медали:

  • Анорахон Мелиева — 65 кг;
  • Бобирбек Рахмонов — 81 кг;
  • Лазизбек Бегматов — 57 кг;
  • Шохсанам Эркинова — 56 кг;
  • Бекзод Насретдинов — 60 кг.

Всего на чемпионате Азии в 27 дисциплинах приняли участие 22 спортсмена из Узбекистана.

Реклама на Газета.uz

Зарифжон Истамов (60 кг), Сергей Косолапов (69 кг), Малика Чориева (65 кг) получили путёвки на участие во Всемирных играх боевых искусств в 2023 году в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.