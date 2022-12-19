Плохая видимость, вызванная густым туманом, ограничила приём и выпуск воздушных судов в международных аэропортах Ташкента и Намангана, сообщила пресс-служба Uzbekistan Airports.

Вследствие почти нулевой видимости рейс HY614 авиакомпании Uzbekistan Airways Москва — Ташкент был отправлен на запасной аэродром «Бухара». Воздушное судно с 214 пассажирами на борту приземлилось в Бухаре в 3:23. В аэропорт Бухары был также перенаправлен рейс HY426 Дели — Ташкент. После улучшения видимости оба самолёта вылетели в Ташкент.

Рейс авиакомпании Uzbekistan Airways HY23/24 Ташкент — Бухара — Ташкент был задержан. Он приземлился в Бухаре в 10:52 по местному времени, вылетел обратно в 11:53.

Помимо этого, на запасной аэродром в Навои ушли рейсы авиакомпании Uzbekistan Airways: HY9662 Екатеринбург — Ташкент, HY3196 Сеул — Ташкент, HY274 Стамбул — Ташкент, HY708 Владивосток — Ташкент, HY9646 Москва — Ташкент. Кроме того, в Навои приземлился рейс AFL1870 российской авиакомпании «Аэрофлот», следовавший по маршруту Минеральные Воды — Ташкент.

На запасной аэродром в Самарканд ушли рейсы HY18 Нукус — Ташкент и HY336 авиакомпании Uzbekistan Airways Джидда — Ташкент, AHY5031 азербайджанского авиаперевозчика Azal Баку — Ташкент и чартерный рейс FRX513 оператора Fort Aero.

Рейс авиакомпании Uzbekistan Airways HY9802, следовавший по маршруту Пермь — Наманган, был перенаправлен в аэропорт Ферганы и произвёл посадку в 1:51 по местному времени.

Рейс HY9620/9619 Москва — Наманган — Москва перенесён с 18 декабря на 19 декабря. Самолёт вылетит в аэропорт назначения в 16:10.

Рейс HY9619 Наманган — Москва запланированный на 19 декабря на 16:40, перенесён на 20 декабря. Перенесены также рейсы HY9805 Uzbekistan Airways Наманган — Самара и HY 9806/9829 Самара — Наманган — Екатеринбург.

До улучшения погодных условий в Намангане перенесены рейс SBI5567/5568 авиакомпании S7 Новосибирск — Наманган — Новосибирск; рейсы G785 авиакомпании Air Arabia Наманган — Шаржа и G785 Шаржа — Наманган — Шаржа; рейсы авиаперевозчика Red Wings WZ4483/4484 Москва — Наманган — Москва; рейс авиакомпании Jazeera Airways J9645 Кувейт — Наманган — Кувейт.

Как сообщили в аэропорту «Наманган», неблагоприятные условия для приёма и выпуска воздушных судов до сих пор сохраняются.