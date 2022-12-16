Делегации Узбекистана во главе с заместителем министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Джамшидом Эгамбердиевым посетила Республику Корея, сообщила пресс-служба МинИКТ.

В ходе визита делегация провела деловые встречи и посетила научно-исследовательские центры сферы информационных технологий.

В частности, членов делегации принял заместитель Министерства государственного управления и безопасности Республики Корея Хан Чан Соб.

На встрече обсуждался ход проекта по развитию в Узбекистане электронного правительства и цифровой экономики, а также работа двусторонней группы в его рамках. В 2020 году правительство Южной Кореи уже выделило на реализацию проекта 1 млн долларов.

По итогам встречи подписан меморандум о взаимопонимании по продолжению проекта на 2023 год. Южная Корея выделит на его реализацию ещё 1 млн долларов.

Замминистра ИКТ также посетил Корейский центр финансовых технологий, где встретился с его председателем Пхён Ён Ханом. Они обсудили работу центра как уполномоченного органа Республики Корея в сфере финансовых технологий (финтех).

По итогам встречи подписан меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству и обмену опытом в сфере финансовых технологий и цифровой экономики в Узбекистане.