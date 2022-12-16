Национальная энергетическая компания Украины «Укрэнерго» 16 декабря объявила о чрезвычайной ситуации в энергосистеме страны.

Как сообщили в компании, в результате массированного ракетного удара России по энергообъектам Украины произошла потеря 50% потребления объединённой энергосистемы страны.

По словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, эта ситуация значит, что нет технической возможности обеспечить светом около 50% потребителей, в частности, и критическую инфраструктуру. «То есть, нет возможности ни выработать больше энергии, ни транспортировать ее», — цитирует его УНИАН.

Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что в результате обстрелов повреждены по меньшей мере 9 объектов генерации.

Очередной обстрел территории Украины произошёл днём в пятницу. По предварительным данным Генерального штаба Вооружённых сил Украины, из районов Каспийского и Чёрного морей Россия выпустила 76 ракет по объектам критической инфраструктуры страны. Из них 60 были сбиты силами противовоздушной обороны.

Взрывы были отмечены в ряде городов — Киеве, Харькове, Запорожье, Днепре и Кривом Роге.

В Киеве — перебои с водоснабжением из-за повреждения энергетической инфраструктуры, заявил мэр столицы Виталий Кличко. В метро остановлено движение поездов.

Харьков полностью обесточен, сообщил глава города Игорь Терехов. «Есть колоссальные инфраструктурные разрушения, это прежде всего — энергетическая система», — отметил он, добавив, что в домах жителей не только нет света, но и отсутствует отопление и прекращена подача воды.

В Полтавской области была полностью обесточена Полтава, заявил мэр города Александр Мамай.

В Кривом Роге разрушен один из подъездов жилого дома в результате попадания ракеты. Погибли два человека, ещё пять человек получили ранения. Среди пострадавших — двое детей, сообщил глава Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко.