Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр онкологии и радиологии Узбекистана, а также его Ташкентский городской и областной филиалы будут сняты с продажи. Эту информацию, появившуюся в пятницу, подтвердил источник «Газеты.uz» в правительстве.

«Все три объекта снимаются с продажи. Их будут использовать по прямому нынешнему назначению, т. е. они останутся в ведении Минздрава и НИИ онкологии», — подчеркнул источник.

Лоты объектов на момент публикации оставались на аукционе, старт которого запланирован на 19 декабря.

Новости о продаже зданий и территорий трёх объектов вызвали бурные обсуждения общественности.

Как мы писали, на 5,4 га пустующей территории клиники Ташкентской медицинской академии на улице Шифокорлар («новый ТашМИ», расположен в медгородке в Алмазарском районе) ведётся строительство единого комплекса республиканского центра онкологии и радиологии. Планируется, что он объединит в себе и республиканский центр, и его филиалы в столице и Ташкентской области.

Изначально на новое место планировалось перевести только республиканский центр, что было предусмотрено постановлением президента от 21 мая 2021 года. Объединение других онкологических клиник в одном комплексе документом не предусматривалось.

Позже выяснилось, что нынешние здания больниц будут выставлены на онлайн-торги через площадку Е-auksion «для покрытия затрат на строительство нового комплекса».

Соответствуют ли цены рыночным?

Агентство по управлению государственными активами в ноябре выставило на аукционные торги имущество и землю трёх онкологических больниц.

Республиканский центр онкологии и радиологии (располагается по адресу: Ташкент, Шайхантахурский район, ул. Фараби, 383) площадью 39457,6 кв. м и земельный участок под ним в 9,47 гектара выставлены на торги по стартовой стоимости 281,78 млрд сумов, или по 297,74 млн сумов (26,5 тысячи долларов) за сотку.

Ташкентский городской филиал онкоцентра (Чиланзарский район, ул. Богистон, 1/71) с площадью зданий в 15891 кв. м и земли в 4,6 гектара продаются за 160,5 млрд сумов, или по 345,39 млн сумов (30,7 тысячи долларов) за сотку.

Ташкентский областной филиал центра (Алмазарский район, улица Тахтапул дарвоза, 341) с площадью зданий в 12298 кв. м и земли в 2,68 гектара реализуется за 92,09 млрд сумов, или по 343,6 млн сумов (30,5 тысячи долларов) за сотку.

Специалисты называют указанные цены ниже рыночных. Республиканский онкоцентр расположен в Шайхантахурском районе, а городской филиал — в Чиланзарском, где 1 сотка земли оценивается на рынке от 35 тысяч до 100 тысяч долларов. Источник «Газеты.uz» в UzEx заявил, что цена лотов выглядит заниженной.

На пресс-конференции 25 ноября заместитель директора Агентства по управлению государственными активами Алишер Миралиев сообщил, что оценку объектов провели независимые оценочные организации, но не сообщил их названия.

«Их заключения об оценке после этого прошли экспертизу. И объекты по определённой ими цене, которая определена стартовой ценой, выставлены на открытый электронный аукцион. То есть это не конечная цена. Торги будут начинаться по этой цене с условием повышения стоимости», — заявил он.

Алишер Миралиев сообщил, что средняя стоимость выставляемых на торги земель варьируется от 27 тысяч до 31 тысячи долларов за сотку.

Замглавы АУГА подчеркнул, что предпринимателя, выигравшего аукцион по продаже, обяжут не проводить никаких строительных работ на территории бывших клиник в течение двух месяцев, пока не будет завершён их переезд в новый комплекс.

По его словам, поступившие от продажи средства будут направлены на финансирование строительства единого онкологического комплекса. После неоднократных вопросов журналистов он признал, что решение о продаже объектов было принято закрытым для общественности постановлением Кабинета министров от 11 октября (является документом для служебного пользования).

До этого на этой же пресс-конференции первый заместитель министра здравоохранения Амрилло Иноятов сообщил, что у государства хватит возможностей для строительства комплекса, который предварительно оценивается в 600 млрд сумов (53,4 млн долларов). Отдельно на технологическое оснащение комплекса выделено 80 млн долларов.

Как писала «Газета.uz», строительством единого онкологического комплекса согласно указанному постановлению занимается Mimar Group.

Первый замглавы Минздрава отметил, что подобные современные онкологические комплексы планируется построить в каждом регионе.

Журналисты задались вопросом, почему Минздрав не хочет оставить эти земли у себя и передать их другим медучреждениям, но в министерстве заявили, что выделение или передача земельных участков медучреждений не входит в его компетенцию.

Общественность также обратила внимание, что новый комплекс рассчитан на 650 коек, что на 215 коек меньше, чем общая вместимость трёх онкологических центров (республиканский центр — 370 мест, городской филиал — 255, областной филиал — 240).

Амрилло Иноятов и руководители онкоцентров ответили, что в новом комплексе благодаря современным методам лечения пациентам не придётся находиться в больнице по несколько недель, как сейчас. По их словам, после лечения они смогут отправиться домой спустя несколько дней, что позволит охватить больше пациентов, чем сейчас.