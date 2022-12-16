1 декабря в УКД ОВД Чиланзарского района обратился владелец магазина, расположенного в этом же районе, и сообщил о пропаже в период с 15 октября по 30 ноября нескольких брикетов сливочного масла общей стоимостью 42,3 млн сумов, сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

В результате был установлен и задержан подозреваемый в краже 33-летний Яшнар Ю., который приходил в магазин в качестве покупателя.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 169 (кража) Уголовного кодекса Узбекистана. Ведётся следствие.