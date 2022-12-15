Сенсации сенсациями, а под самый занавес чемпионат мира-2022 становится подчинённым некоей предначертанной логике. Поначалу игра французов и марокканцев развивалась по классическому сюжету, в котором участвуют амбициозный андердог и фаворит. Уже к 5-й минуте «трёхцветные» обратили своё давление в гол Тео Эрнандеса, проявившего чудеса аэродинамики из области балета, а затем утратили горячечную запальчивость. В этот момент стало казаться, что игры не получится.

Французский наставник Дидье Дешам не скакал вокруг скамейки — спокойно наблюдал за тем, как реализуются его схемы. Нет ничего плохого в следовании схемам, особенно если они идеально подогнаны под игроков. Опорная зона наполнена вездесущим Гризманом, на подборах великолепен Тчуамени, семижильные Мбаппе и Дембеле при необходимости могут разогнать атаку по флангам до запредельных скоростей. Не сработал в центре нападения Жиру? Ну так поднимем со скамейки Тюрама.

Если свести описание второго полуфинала до простых фраз, выйдет так: сборная Франции играла в тактику. Команда Марокко пыталась играть в футбол. Делать это в условиях высокоорганизованного противодействия «трёхцветных» и рецидива травмы центрального защитника Саисса было сложно, но в конечном итоге — получилось. Во втором тайме «атласские львы откровенно давили на правый фланг своей атаки, форсируя быстрые комбинации: Хакими, Амрабат и Унахи беспрестанно терзали Фофану и Эрнандеса.

Возможно, кому-то второй полуфинал показался весьма скучным и прогнозируемым, но на самом деле вы стали свидетелями исключительных событий. Сейчас уже даже трудно вспомнить, когда марокканцы пропускали два гола с игры в официальном матче, для этого необходимо перетряхнуть статистику в интернете.

Фото: fifa.com.

Если бы команды Валида Реграги не существовало, то её стоило бы, конечно, придумать, собрать, вывести в Катар. Следователи в фильмах про советскую милицию очень часто любили повторять формулу «отсутствие результата — тоже результат». Отсутствие результата для Марокко конкретно в этом матче совсем не похоже на отсутствующий результат. Счёт «2−0» — это как символ новой перезагрузки футбола для стран, которых наука политология относит к развивающимся.

Марокко действительно есть ещё куда развиваться. На ЧМ-2022 эта команда показала характер, современную футбольную выучку. Но для выхода в финал нужны ещё такие качества, как неординарность и изобретательность. Сродни той, что показал Мбаппе, нанизывая на свой дриблинг защитников и придумывая, как французам удвоить счёт в матче. Вот именно по причине большей игровой гениальности Франция в финале будет играть с Аргентиной, а Марокко попытается ещё раз нас всех удивить в мачте за «бронзу» с Хорватией.

Статистика матча

Голы: Т. Эрнандес (5), Коло-Муани (79).

Франция: Льорис, Кунде, Варан, Конате, Т. Эрнандес, Тчуамени, Фофана, Дембеле (Коло-Муани, 78), Гризманн, Мбаппе, Жиру (Тюрам, 65).

Марокко: Буну, Дари, Саисс (Амалла, 21, Эззалзули, 78), Эль-Ямик, Хакими, Мазрауи (Аттият-Аллах, 46), Зиеш, Унахи, Амрабат, Буфаль (Абухляль, 66), Эн-Несири (Хамдалла, 66).

Предупреждение: Буфаль.