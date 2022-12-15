Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании 15 декабря поручил Генеральной прокуратуре, МВД, СГБ, Национальной гвардии и Министерству энергетики усилить контроль за незаконными подключениями и хищениями в сетях электро- и газоснабжения, сообщает его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

По словам президента, с начала декабря было выявлено почти 3000 таких незаконных случаев, а за последние два дня — 1500. Больше всего нарушений обнаружено в Ферганской (617), Андижанской (325), Самаркандской (252), Наманганской (220), Сырдарьинской (218) областях и Ташкенте (269).

Например, расхищено 8 млн киловатт электроэнергии, что эквивалентно месячному потреблению 41 тысячи домохозяйств в осенне-зимний период. Выявлено незаконное использование 11,5 млн кубометров природного газа, что эквивалентно месячному потреблению 19 тысяч семей. На прошлой неделе в Намангане было незаконно реализовано 110 тонн угля, в Каракалпакстане — 22 тонны.

«Чем заняты хокимы, прокуроры, органы внутренних дел этих регионов?» — спросил президент Узбекистана.

Командующий Нацгвардией Рустам Джураев, министр внутренних дел Пулат Бобожонов и генеральный прокурор Нигматилла Юлдашев. Фото: Пресс-служба президента.

«Сегодняшняя ситуация с поставками энергоресурсов должна стать большим уроком для руководителей отрасли и регионов. Энергообеспечение должно работать на основе системы, а не через ручное управление», — сказал глава государства.

В течение двух месяцев поручено подготовить проект решения по изменению системы энергоснабжения и адаптации её к новым требованиям.

Шавкат Мирзиёев также указал, что обнуление акциза на бензин марки Аи-80 до 1 марта для удешевления топлива не должно «превратиться в игру» на местах.

Генпрокуратуре и Антимонопольному комитету совместно с хокимами областей поручено вести постоянный мониторинг и принимать меры по недопущению искусственного завышения стоимости бензина на бирже и заправках, а также контролировать своевременное обеспечение населения сжиженным газом и углём.

Напомним, с 10 декабря 2022 года по 1 марта 2023 года (при этом постановление принято фактически спустя три дня — 12 декабря), в порядке исключения, обнулён акцизный налог на импортный и местный бензин Аи-80 и начисление и взыскание акцизного налога на его розничную продажу.