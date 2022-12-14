Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во вторник посетил махаллю «Ширин» в Учтепинском районе Ташкента. Пресс-служба главы государства сообщала, что визит был незапланированным. Пройдясь по тротуарам, покрытым льдом, президент в присутствии премьер-министра Абдуллы Арипова высказал недовольство хокиму города Джахонгиру Артыкходжаеву, хокиму района Фарходу Абдуллаеву, министру ЖКО Шерзоду Хидоятову и другим чиновникам.

«Вот, сейчас, выйдут, бедняги, упадут, кто будет виноват? Президент», — воскликнул Шавкат Мирзиёев. «Из-за того, что вы не работаете, государство выглядит плохим. Если вы будете хорошо работать, всё же будет хорошо», — заявил президент хокиму района.

Рано утром в среду хокимият Учтепы опубликовал несколько видеороликов, на которых видно, как люди в оранжевых жилетах и обычной одежде c лопатами и вениками в тёмное время суток счищают лёд с дорожек перед подъездами многоэтажки.

«Ответственные организации предпринимают оперативные меры по поручениям, данным главой нашего государства касательно очистки дорожек перед подъездами многоэтажных домов от снега и льда во время посещения нашим президентом махаллинского схода граждан „Ширин“ в Учтепинском районе», — говорится в сообщении хокимията.