С 5 по 11 декабря жители Ташкента могли предложить наименования 19 новым станциям метро, которые с момента открытия имеют только цифровые обозначения (станция 1, 2, 3 и т. д. ). В ближайшее время специальная комиссия должна отобрать наиболее подходящие названия для голосования на сайте geonom.tashkent.uz.

Среди предложений можно встретить множество необычных названий, например, таких как «Шоколадка», «Завод Artel» и «Алишер Усманов», — мы писали об этом подробно.

Отдельно выделяется имя академика Турсунбая Рашидова (1934−2020), известного как «отец Ташкентского метро». Группа учёных предлагает увековечить его память, назвав в честь него одну из новых станций метро.









Узбекистан располагается в зоне повышенного сейсмического риска, что делает строительство таких сооружений, как метро, крайне трудной задачей. После разрушительного Ташкентского землетрясения 26 апреля 1966 года в государственной программе восстановления города была исключена возможность строительства метро в Ташкенте, писал в статье в 2016 году Анвармирзо Хусаинов, действительный член Международной академии наук экологии безопасности человека и природы. Научно-исследовательские институты Москвы дали единогласное заключение:

«Ташкент расположен в зоне активных сейсмических процессов, где часто происходят сильные землетрясения, в мировой истории строительства метрополитенов — подземных железных дорог, на практике в таких местах метро не строилось и не строится».

В связи с этим предложение руководства республики во главе с Шарафом Рашидовым о строительстве метрополитена в Ташкенте было изначально отклонено. Тогда Шараф Рашидов прибег к помощи лучших представителей узбекской науки и техники в целях изменении мнения учёных Москвы. Координатором рабочей группы ведущих учёных и специалистов республики был назначен Турсунбай Рашидов, директор Института сейсмологии Академии наук.

Академик Турсунбай Рашидов был учёным с мировым именем в сфере сейсмодинамики и сейсмологии, создавший на основе научных методов теоретической и прикладной математики и волновой механики концепцию модели строительства особо прочного сооружения Ташкентского метро, рассчитанного выдержать землетрясение до 9 баллов.

«При участии академика Рашидова была обоснована возможность проектирования метрополитена в высокосейсмичных и неблагоприятных грунтовых условиях Ташкента, — рассказывает Абдурахман Ишанходжаев, доктор технических наук, профессор Ташкентского государственного транспортного университета. — Под его научным руководством впервые в практике метростроения были разработаны и внедрены новые сейсмостойкие конструкции перегонных тоннелей и станций метрополитена».

На протяжении трёх лет рабочая группа во главе с академиком Рашидовым на основе обоснованной научной-технической концепции Ташкентского метро убеждала представителей разных научно-исследовательских институтов, министерств, ведомств и государственных комитетов, расположенных в Москве. В результате сложных дискуссий и дебатов рабочей группе удалось добиться положительного решения вопроса.

В отмеченной выше статье Анвармирзо Хусаинов уже предлагал назвать одну из новых станций метро в честь академика Рашидова. Он и его коллеги — Абдурахман Ишанходжаев, Ботир Мардонов, доктор физико-математических наук, профессор Ташкентского института текстильной и лёгкой промышленности, и Гоибназар Ходжаметов, доктор технических наук, профессор главный научный сотрудник Института механики и сейсмостойкости сооружений — надеются, комиссия учтёт это предложение.

Первый президент Узбекистана Ислам Каримов, который также был представителем рабочей группы проекта строительства метрополитена от правительства, в то время занимая должность заместителя председателя Госплана, в одном из интервью говорил:

«В Академии наук был Институт механики. Сейчас тоже есть — Институт механики и сейсмостойкости сооружений. Там работал мой друг, академик Рашидов… Его работа, проделанная в рамках этого института, ряд научных работ, его расчёты доказали [возможность строительства метро в Ташкенте]. Для этого он дошёл до самых высоких кабинетов Москвы. В то время было очень тяжело добиться того, чтобы твой проект прошёл через технический совет. В таких условиях построить метро можно назвать героизмом».

Труды академика Рашидова были отмечены президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, в 2018 году наградившим его орденом «Мехнат шухрати».