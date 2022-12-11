Сотрудник службы безопасности дорожного движения УВД Андижанской области Э. М. на автомобиле Spark наехал на двух пешеходов в Асакинском районе, сообщила пресс-служба областного УВД.

По данным ведомства, инцидент произошёл 9 декабря примерно в 22:00 на 2-м километре дороги 4P-112 на территории махалли «Кашкар». Сотрудник, ехавший после службы, из-за гололёда на мосту не справился с управлением и сбил пешеходов на обочине, говорится в сообщении.

В результате столкновения М. К. (1994 года рождения) от полученных травм скончался в больнице. Пешеход А. К. (2004) был госпитализирован с травмами.





Фото: УВД Андижанской области.

Прокуратура возбудила уголовное дело по статье 266 Уголовного кодекса Узбекистана (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств). Ведётся следствие.