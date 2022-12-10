Марокко 1−0 Португалия

После матча 1/8 финала Марокко-Испания в интернете появился мем, где марокканский полузащитник Софьян Амрабат своими сильными руками «душит» в объятьях сразу трёх игроков соперника. Буквально тем же марокканцы и занимаются весь турнир: плотная игра в центре поля, организованная защита, командные взаимодействия в отборе мяча.

Минимальный перевес после первой 45-минутки марокканцам обеспечило умение снаряжать в редкие, но быстрые контратаки сразу по пять-шесть игроков и сноровка Эн-Несири, с третей попытки заставившего ошибиться на втором этаже португальского кипера Кошту.

Португалия тоже, в общем, осторожничала, зная про способность «атласских львов» из редкой контратаки выжимать гол. Фелиш, Бернаруо Сильва и Бруну Фернандеш своей игрой в «напёрстки» пытались запутать марокканцев. И прекрасный обводящий удар последнего вполне мог нарушить герметичность обороны соперника.

На второй тайм «европейские бразильцы» вышли в совершенно другом настроении, и болельщики с безрадостными лицами постепенно стали приободряться. На этом чемпионате португальцы своей игрой уже больше не разочаровывали, а раздражали. Одной игрой со Швейцарией удалость чуть изменить это настроение в лучшую сторону. Но сегодня стало ясно, что о Ренессансе речи не идет.





Возродиться к жизни после перерыва команда Фернанду Сантуша так и не сумела. Не то что бы не хотела — соперник просто не позволил. Вышедший в старте Невеш не справлялся в центре поля, сменивший его Криштиану Роналду мог разве что втащить португальцев в экстра-таймы, но в очередной раз был на высоте марокканский кипер Буну. Предыдущий джокер Гонсалу Рамуш пока оказался голевым калифом на час.

Зато марокканец Амрабат во втором тайме регулярно накручивал португальцев на выходе со своей половины поля, выкладывая мячи под удары своим нападающим, которых вновь подвело качество реализации, не превышающее одного мяча за игру. Но суть не в этом.

Суть в том, что команда Валида Реграги сегодня оказалась напористее Роналду и Ко со всеми его неудовлетворёнными амбициями. «Атласским львам» достало мужества, характера и концентрации не только устоять после потери вконец травмированного Саисса и удаления Хеддиры, но даже выцарапать новую большую победу. Марокко впервые для стран Африки вышла в полуфинал чемпионатов мира, где ждёт победителя пары Англия — Франция. Возрождение африканского футбола ждёт своего продолжения.

Статистика матча

Гол: Эн-Несири (42).

Марокко: Буну, Хакими, Эль-Ямик, Саисс (Дари, 70), Аттият-Аллах, Унахи, С. Амрабат Амалла (Банун, 65), Зиеш (Джабране, 82), Эн-Несири (Хеддира, 90+1), Буфаль (Абухляль, 82).

Португалия: Д. Кошта, Далот (Орта, 79), Пепе, Диаш, Геррейру (Роналду, 51), Б. Силва, Невеш (Канселу, 51), Отавио (Леау, 69), Б. Фернандеш, Рамуш (Витинья , 69), Фелиш.

Предупреждения: Дари, Хеддира — Витинья.