Хорватия 1−1 Бразилия (4−2 по пенальти)

Матчи, подобные тому, что сыграли в пятницу сборные Бразилии и Хорватии, всегда вызывают зависть специалистов, аналитиков и авторов обзоров к простым болельщикам. Последние всегда могут наслаждаться игрой в ее чистом виде. Первые теперь должны ворошить кипы статистических выкладок, цифр, загружать кучу информации в интернете, чтобы объяснить то, что произошло сегодня вечером на стадионе Education city.

А как это объяснить? Как связать в одну логическую цепочку противоречащие друг другу факты? Вот статистические вкладки: удары по воротам — 21:9, удары в створ — 11:1, угловые — 7:3. Они упрямо твердят о весомом перевесе «пентакампионов» и, в общем, не врут. И тем не менее: в полуфинале — Хорватия, а плачущие бразильцы едут домой.

Матч «разгорался» долго и нехотя, как охапка сырого хвороста. Хорватская полузащита во главе с неувядаемым Модричем клешнями вцепилась в своих бразильских визави, «перекусывая» все их передачи в атаку. Центрфорвард Ришарлисон в первом тайме так и не смог высечь искры из своих «шпор», отходя слишком далеко от хорватских ворот. Нападение бразильцев было лишено свободы, которая позволяла бы им поставить организацию голевых моментов на поток.

Главное открытие этого матча — игра хорватского правого вингера Юрановича. Атакующая игра «клетчатых» на две трети состояла из его рейдов по флангу и своевременных проникающих передач. Временами даже казалось, что Юрановичей двое — вот один в обороне, а вот другой — уже через несколько секунд в атаке.

В штабе сборной Бразилии явно не хотели доводить дело до экстра-таймов и, упаси Боже, до серии одиннадцатиметровых. Тите даже решился на рискованный и ранний выход свежих Антони и Родриго, а также атаки огромными силами. Но, как в итоге оказалось, — чтобы забивать хорватам, нужно быть Неймаром. Чтобы остановить бразильскую атаку в самом ее апогее, нужно быть Ливковичем. В этом противостоянии, в конце концов, и решилось, чья взяла.





Неймар, про которого ещё два года назад все в один голос говорили, что он скорее умрёт, чем расстанется с мячом на чужой половине поля, что он не видит партнёров дальше расстояния вытянутой руки и не умеет играть в команде, — только он и мог забить в такой игре. Сегодня бразилец избавился от своего показного эгоизма, сохранив высочайшее мастерство исполнителя. Неймар придумал атаку по центру, на входе в штрафную отыгрался с Пакетой, обыграл распластавшегося Ливаковича и с острого угла пробил под перекладину.

Но чудеса на этом ещё не закончились. Объяснить логично, куда делся воспитанный Тите прагматизм бразильцев после забитого в добавленное время, вряд ли кто сейчас возьмётся. Случился банальный обрез, и Петкович с передачи Оршича и подлого бразильского рикошета вернул хорватов в игру, которые, дотерпев, доказали, что футбол — это игра сильных мужчин. А затем, по нынешней традиции, слово взял уже Ливакович. Хорватский «Доминатор» ещё с игры отличился несколькими сейвами, ему не хватало только пенальти. Были ему и пенальти.

Незадолго до начала серии на экране мелькнуло лицо легендарного кипера бундестим Оливера Кана. Возможно, таким образом, германский вратарь мысленно проводил в зал славы (а такой, конечно же существует) своего хорватского коллегу. А мы с уважением провожаем Бразилию домой, а Хорватию — в полуфинал ЧМ-2022, где ей предстоит встреться с победителем пары Нидерланды — Аргентина.

Статистика матча

Голы: Петкович (117) — Неймар (105).

Хорватия: Ливакович, Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса (Будимир, 110), Модрич, Брозович (Оршич, 114), Ковачич (Майер, 106), Пашалич (Влашич, 72), Крамарич (Петкович, 117), Перишич.

Бразилия: Алиссон, Милитао (Сандро, 106) , Маркиньос, Т. Силва, Данило, Пакета (Фред, 106), Каземиро, Рафинья (Антони, 56), Неймар, Винисиус (Родриго, 64), Ришарлисон (Педро, 84).Предупреждения: Брозович, Петкович — Маркиньос, Данило, Каземиро.