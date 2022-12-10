Центр кибербезопасности Центрального банка (CERT-CBU) в тестовом режиме открыл свой сайт — cert.cbu.uz. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Новая структура ЦБ будет заниматься оповещением и предотвращением киберугроз и инцидентов кибербезопасности, выявленных в работе операторов платёжных систем, кредитных и платёжных организаций.

Через сайт можно сообщить об инциденте кибербезопасности в банковской сфере, ознакомиться с новостями в сфере, информацией о наблюдаемых в мире инцидентах.

На ресурсе доступна база знаний со словарём терминов из сферы кибербезопасности и полезная информация по защите данных и цифровой инфраструктуры.

Здесь также можно проверить фейковые ссылки на сайты, использующие наименования и торговые марки финансовых учреждений Узбекистана.

В Центробанке заявили, что сайт будет пополняться новыми функциями и полезной информацией.