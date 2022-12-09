Пресс-секретарь МВД Узбекистана Шохрух Гиясов прокомментировал информацию о том, что сотрудники ОВД в регионах беспокоили родителей двух журналистов, работающих в Ташкенте, по поводу их постов или комментариев в Facebook.

«Газета.uz» писала, что к родителям нашего корреспондента Шохруха Хайдарова рано утром 9 декабря пришёл сотрудник следственно-розыскного отдела ОВД, который интересовался его местонахождением и заявил, что ему нужно с ним поговорить по поводу комментария в Facebook. 8 декабря, в День Конституции, родителям главного редактора сайта Oyina.uz Инобат Ахатовой позвонили и вызвали в отдел оформления миграции и гражданства районного ОВД. Поскольку отец болеет, в ОВД поехала её мать. Женщину спрашивали, почему её дочь писала тот или иной пост.

Шохрух Хайдаров сообщил, что у его матери из-за волнения поднялось давление. Инобат Ахатова возмутилась тем, что сотрудники тревожат родителей совершеннолетних людей, способных отвечать за свои слова и действия и пользующихся конституционным правом на свободу выражения.

Представитель МВД Шохрух Гиясов сообщил, что руководство региональных подразделений министерства «по личной инициативе» провели «беседы» с родными журналистов с целью «попросить общественных активистов объективно освещать разные события в обществе и временные трудности» (возможно, имеется в виду энергокризис в стране).

Почему это было сделано в праздничный день и рано утром следующего дня, на каком основании и почему сотрудники должны были беспокоить родителей журналистов, он не уточнил.

«Описанная выше ситуация изучена, ответственным лицам сделаны замечания», — сообщил пресс-секретарь МВД.