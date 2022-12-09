Мать и ребёнок пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Шайхантахурском районе Ташкента, сообщила пресс-служба ГУВД Ташкента.

По данным ведомства, 3 декабря примерно в 17:00 часов на улице Зульфияханум напротив автомойки Time З. П. (1991 года рождения) и её ребёнок К. М. (2016) переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Автомобиль Labo затормозил перед переходом, однако выехавший за ним водитель Cobalt В. И. (1973 г. р.) совершил наезд на пешеходов. От столкновения мать и ребёнок отлетели на несколько метров, а сама машина выехала на встречную полосу.

В результате женщину госпитализировали в реанимационное отделение больницы с травмами. Как уточнили «Газете.uz» в ГУВД, спустя почти неделю она всё ещё находится в коме. Девочку выписали в тот же день после медосмотра, поскольку её состояние было удовлетворительным.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 266 Уголовного кодекса Узбекистана (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортного средства лицом, управляющим транспортным средством, повлёкшее средней тяжести или тяжкое телесное повреждение). Ведётся следствие.

Это не первое ДТП на этой улице. Летом 2020 года (напротив кафе «Райхон») водитель Spark 53-летний Т. И. совершил наезд на 10-летнего пешехода Ф. Н., переходившего улицу в 100 м от пешеходного перехода. От полученных травм мальчик скончался в больнице.

За 10 месяцев в Узбекистане произошло 7636 ДТП. В них погибли почти 2000 человек, в том числе 226 детей, сообщал сенатор Кутбиддин Бурханов.