В закон «О государственной пошлине» законом от 6 декабря внесены изменения, которыми снижен ряд пошли за совершение нотариальных действий, сообщает Министерство юстиции Узбекистана.

Новые ставки пошлин:

удостоверение договора аренды имущества или внесение в него изменений:

супруге (супругу), родителям и родителям супруги (супруга), детям и их супругам, внукам, бабушкам, дедушкам, братьям и сёстрам собственника — 10% БРВ (ранее — 25% БРВ);

для физических лиц — 25% БРВ (ранее — 50% БРВ);

для юридических лиц или если одной стороной является юридическое лицо — 50% БРВ (ранее — 1 БРВ).

удостоверение договоров, связанных с отчуждением недвижимого имущества:

для недвижимого имущества в Ташкенте, Нукусе и областных центрах — 1 БРВ (ранее — от 1 до 3 БРВ в зависимости от общей площади недвижимости);

для недвижимости в других населённых пунктах — 50% БРВ (ранее — от 50% до 1,5 БРВ в зависимости от общей площади).

удостоверение договоров безвозмездного пользования имуществом — 25% БРВ (ранее — 50% БРВ).

удостоверение договоров залога, ипотеки и лизинга:

для физических лиц — 1 БРВ (ранее — от 1 до 2 БРВ в зависимости от суммы договора);

для юридических лиц или если одной стороной является юридическое лицо — 2 БРВ (ранее — от 2 до 4 БРВ в зависимости от суммы договора).

удостоверение договоров займа — 25% БРВ (ранее — от 25% до 1 БРВ в зависимости от суммы договора).

удостоверение договоров отчуждения автомототранспортных средств:

для автомототранспортных средств — 3 БРВ (ранее — от 2 до 10 БРВ в зависимости от мощности двигателя, лошадиных сил, даты выпуска транспортного средства);

за единицу мототранспорта, мотоколяски, мотолодки — 25% БРВ (ранее — от 10 до 50% БРВ в зависимости от даты выпуска).

удостоверение доверенностей на управление и распоряжение автомототранспортными средствами, а также договоров безвозмездного пользования автомототранспортными средствами: