Фонд международного развития ОПЕК (Организации стран-экспортёров нефти) предоставит Узбекистану кредит для обеспечения продовольственной безопасности. Об этом сообщает Spot со ссылкой на сайт организации.

В рамках синдицированного кредита фонд выделит 50 млн долларов на закупку «критически важных» сельскохозяйственных продуктов. Такую же сумму в 50 млн долларов предоставит Исламская корпорация торгового финансирования (ITFC).

Узбекистан является нетто-импортёром товаров первой необходимости, таких как зерно, овощи и сахар, и почти 40% поставок продовольствия в страну поступает из региона Чёрного моря. После глобальных последствий войны в Украине, в том числе роста цен на продукты питания и товары, продовольственная безопасность стала серьёзным вызовом для Узбекистана.

Заём позволит обеспечить стабильные поставки на рынок страны продуктов питания по доступным ценам, отметили в фонде.

Поддержка Узбекистана «согласуется с Планом действий продовольственной безопасности», цитирует Spot директора фонда Абдулхамид Аль-Халифа. Для обеспечения населения базовыми товарами важно сохранять международную торговлю.

План фонда ОПЕК направлен на поддержку стран, пострадавших от роста цен и перебоев с поставками в нынешней ситуации больше других. Организация выделит до 1 млрд долларов на закупку ими зерна, семян и удобрений.

На сегодняшний день Фонд ОПЕК предоставил финансирование на сумму около 600 млн долларов в соответствии с программой устойчивого роста Узбекистана и стратегией партнёрства фонда со страной.

В октябре Азиатский банк развития одобрил для Узбекистана кредит на 500 млн долларов для снабжения населения зерном и другими продуктами, а также на финансирование социальных выплат.